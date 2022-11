Ring Neighbors: avvisi in tempo reale dalle autorità

Ring ha annunciato l’avvio di un programma pilota che permette ai cittadini di ricevere avvisi in tempo reale dalle autorità locali direttamente nell’app Neighbors (non ancora disponibile in Italia). Si tratta di un servizio molto utile, in quanto consente di avere un altro canale informativo per le emergenze, oltre a smartphone e TV (negli Stati Uniti).

Avvisi in tempo reale su Neighbors

L’app Neighbors permette agli utenti di segnalare problemi di sicurezza pubblica, condividendo foto e video ottenuti con le videocamere di sorveglianza e i campanelli smart di Ring. Il servizio viene anche usato dalle forze dell’ordine durante le indagini (in alcuni casi senza il consenso degli utenti o di un giudice), grazie ad un accordo sottoscritto con l’azienda (sussidiaria di Amazon).

La nuova funzionalità in test consente alle agenzie governative locali di pubblicare informazioni utili. I cittadini che vivono nelle tre zone degli Stati Uniti scelte per il programma pilota (città di North Port, contea di Pinellas e città di Fulton) riceveranno avvisi in tempo reale su chiusure di strade, interruzioni di corrente o altre emergenze dai comuni o dai dipartimenti.

Tutti gli enti parteciperanno tramite il Neighbors Public Safety Service, quindi avranno un profilo pubblico verificato. Gli utenti potranno così vedere attività e post in assoluta trasparenza. Le agenzie locali non potranno usare la funzionalità Request for Assistance per chiedere ai cittadini di collaborare alle indagini (ad esempio in caso di furti o rapine).

Ring sottolinea che Neighbors rispetta la privacy, in quanto solo gli utenti decidono quali contenuti possono essere visualizzati dagli altri.

