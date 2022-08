Amazon ha comprato iRobot per i dati degli utenti?

Amazon ha annunciato l’acquisizione di iRobot per 1,7 miliardi di dollari. Secondo i difensori della privacy, l’azienda di Seattle non è interessata alla pulizia delle abitazioni, ma alla raccolta di altri dati per il suo business, oltre a quelli ottenuti tramite i dispositivi Echo e Ring. Evan Greer, direttore di Fight for the Future, afferma che Amazon è una società di sorveglianza.

Amazon vuole vedere all’interno della tua casa

Amazon ha già ricevuto numerose critiche in merito al funzionamento dei dispositivi Echo che, secondo alcuni difensori della privacy, possono ascoltare le conversazioni delle persone nelle vicinanze. L’azienda di Seattle ha recentemente confermato che può consegnare alle forze dell’ordine statunitense le registrazioni video effettuate con videocamere e videocitofoni Ring, anche senza il consenso degli utenti.

L’acquisizione di iRobot potrebbe essere sfruttata per raccogliere altre utili informazioni. I robot aspirapolvere Roomba possono creare una mappa dell’abitazione per una pulizia ottimale delle stanze. I modelli più avanzati, come i Roomba j7/j7+, possono anche riconoscere ed evitare oltre 80 oggetti. Amazon può quindi ottenere informazioni sulle attività degli utenti (cosa acquistano, mangiano, leggono, ecc.) e sulle loro abitazioni.

Amazon Astro, il robot annunciato a fine settembre 2021, offre funzionalità simili a quelle dei Roomba (pulizia esclusa), ma non è ancora in vendita. Gli stessi dati ora verranno probabilmente raccolti tramite gli aspirapolvere di iRobot. Evan Greer, direttore di Fight for the Future, ha dichiarato:

Le persone tendono a pensare ad Amazon come a una società di vendita online, ma in realtà Amazon è una società di sorveglianza. Questo è il fulcro del suo modello di business ed è ciò che guida il suo potere di monopolio e il suo profitto. Amazon vuole avere le mani ovunque e acquisire un’azienda che si basa essenzialmente sulla mappatura dell’interno delle case delle persone sembra un’estensione naturale della sua attività di sorveglianza.

