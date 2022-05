iRobot OS: nuovo sistema operativo per Roomba

Circa due mesi fa era stato annunciato l’aggiornamento software iRobot Genius 4.0 Home Intelligence per i robot aspirapolvere Roomba. L’azienda statunitense ha svelato ora la nuova versione iRobot OS che sarà disponibile inizialmente per i Roomba j7/j7+ (in offerta su Amazon a 590,00 e 790,00 euro, rispettivamente). Il sistema operativo include diverse novità per un pulizia più smart dell’abitazione.

iRobot OS: pulizia intelligente

Colin Angle, CEO di iRobot, spiega che il cambio di nome indica un incremento delle funzionalità offerte dai Roomba, come la comprensione di più comandi vocali e l’identificazione di un numero maggiore di oggetti. L’app per Android e iOS permette, ad esempio, di impostare Child & Pet Lock e Keep Out Zones, ovvero la disabilitazione del pulsante fisico che avvia la pulizia e la scelta delle aree che non devono essere pulite.

Grazie alla tecnologia di navigazione PrecisionVision, i Roomba j7/j7+ possono riconoscere ed evitare vari tipi di oggetti (oltre 80), tra cui scarpe, calzini, auricolari, vestiti, asciugamani e rifiuti soldi degli amici a quattro zampe. iRobot OS permetterà di identificare un numero maggiore di oggetti.

Utilizzando circa 600 comandi di Google Assistant, Amazon Alexa e Apple Siri è possibile “guidare” i robot aspirapolvere con la voce. Con iRobot OS sarà possibile usare comandi vocali più complessi.

Il nuovo sistema operativo verrà installato in futuro anche sui purificatori d’aria di Aeris, azienda acquisita a fine 2021. iRobot ha infine comunicato che presto supporterà lo standard Matter per l’interoperabilità con i dispositivi di altri produttori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.