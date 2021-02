Ring Video Doorbell Pro: sconto di 80 euro su Amazon

Testimoni di Geova che bussano la domenica mattina? Non serve alzarsi dal letto per controllare dallo spioncino gli inattesi visitatori. È sufficiente utilizzare il Ring Video Doorbell Pro disponibile in offerta su Amazon e sfruttare le recenti funzionalità. Il videocitofono può essere acquistato al prezzo scontato di 169,00 euro.

Ring Video Doorbell Pro: sconto di 80 euro

Il Ring Video Doorbell Pro è il modello più avanzato offerto tra i videocitofoni offerti dall’azienda californiana (acquisita da Amazon nel 2018). Questa versione deve essere installata con l’alimentatore plug-in in dotazione (da collegare ad una presa elettrica). Nella confezione ci sono quattro mascherine intercambiabili (colori nickel satinato, crema, bronzo veneziano e nero).

Il videocitofono mostra un feed video in diretta (su smartphone, tablet, PC o Echo Show), registra video a risoluzione 1080p e supporta la visione notturna ad infrarossi. La comunicazione è bidirezionale tramite altoparlante e microfono con cancellazione del rumore. È possibile impostare zone personalizzate per la rilevazione dei movimenti (le notifiche vengono inviate su smartphone, tablet e PC) e gestire il dispositivo tramite i comandi vocali di Alexa.

Il campo visivo è 160 gradi in orizzontale e 90 gradi in verticale. La connettività è garantita dal modulo WiFi 802.11b/g/n (2,4 e 5 GHz). Eventualmente è possibile sottoscrivere l’abbonamento Ring Protect ( 3 euro/mese) che offre funzionalità aggiuntive, come la cronologia video.

Il Ring Video Doorbell Pro può essere acquistato su Amazon al prezzo di 169,00 euro, invece di 249,00 euro (sconto del 32%).