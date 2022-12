Riparte la Serie A: con la nuova offerta TIMVISION c'è tutto il calcio a prezzo scontato

Dopo la pausa dovuta ai Mondiali, è quasi tutto pronto per la ripresa del campionato di Serie A. Tra qualche settimana, inoltre, riprenderanno anche le coppe europee con la Champions League e l’Europa League pronte ad entrare nel vivo della competizione. Per gli appassionati di calcio è, quindi, il momento di valutare le opzioni a propria disposizione per seguire i match in programma nel corso dei prossimi mesi.

In vista della ripresa delle partite, si registra la nuova offerta TIMVISION. Il pacchetto proposto da TIM consente di accedere a DAZN (per seguire tutta la Serie A, l’Europa League e la Conference League) e ad Infinity e Prime Video (per seguire la Champions League) con un costo davvero contenuto.

L’offerta presente un canone scontato di 24,90 euro al mese fino a settembre 2023 (poi 29,90 euro al mese). Da notare, inoltre, che aggiungendo Netflix e Disney+ è previsto un costo di 40,90 euro fino a settembre 2023 (poi 45,90 euro al mese). Entrambe le offerte sono disponibili con attivazione gratuita.

Per massimizzare i vantaggi, però, è possibile abbinare una delle offerte TIMVISION alla fibra TIM, disponibile al costo di 29,90 euro al mese. In questo caso, grazie all’offerta combinata, ci sono 6 mesi di Amazon Prime gratis e, quindi, la possibilità di guardare le partite di Champions League disponibili in esclusiva su Prime Video. Da notare, inoltre, che per i clienti TIM di rete mobile si ottengono Giga illimitati senza costi aggiuntivi scegliendo la fibra dell’operatore.

L’offerta combinata che unisce TIMVISION e la fibra TIM è disponibile al link qui di sotto. Basta selezionare la sezione Internet + TV per accedere subito alle proposte combinate di TIM e scegliere quella più vantaggiosa da attivare.

Tutti i dettagli della fibra TIM da abbinare a TIMVISION

L’offerta proposta da TIM è da cogliere al volo: l’operatore mette a disposizione un abbonamento fibra completo da affiancare ad uno dei pacchetti TIMVISION descritti in precedenza. Con la fibra TIM si avrà a disposizione:

una linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso tutti

una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Giga in download

il modem TIM Hub+

per i clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria offerta

La fibra TIM costa 29,90 euro al mese mentre TIMVISION parte da 24,90 euro al mese (fino a settembre 2023). Per tutti i dettagli è possibile consultare il link qui di sotto:

