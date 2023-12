Riparte MasterChef: non perderti la prima puntata su NOW

Ci siamo: la nuova stagione di MasterChef Italia prende il via e sarà trasmessa in streaming, tutti i giovedì alle 21.15. Per guardare gli episodi della tredicesima stagione dell’edizione italiana del popolare show è possibile affidarsi a NOW. La piattaforma di streaming consente di guardare l’evento live o anche permette la visione on demand, anche dopo la messa in onda.

Per guardare MasterChef Italia su NOW basta attivare il Pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese. Per tutti i dettagli sulla promozione in corso è sufficiente accedere al sito di NOW, tramite il link qui di sotto. Ricordiamo che NOW è disponibile sia via browser che tramite le varie app per smartphone, tablet e Smart TV.

MasterChef è su NOW: come guardare lo show in streaming

Per guardare MasterChef Italia, disponibile con la tredicesima stagione ogni giovedì alle 21.15, basta attivare il Pass Entertainment di NOW. Le opzioni disponibili sono le seguenti:

abbonamento di 12 mesi al costo di 6,99 euro al mese

abbonamento mensile senza vincoli a 9,99 euro al mese

bundle Entertainment + Cinema al costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese

al costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese bundle Entertainment + Cinema + Premium al costo di 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese

Il Pass Entertainment consente l’accesso a serie TV, show e altri programmi di intrattenimento della programmazione Sky mentre con il Pass Cinema si accede a tutta l’offerta cinematografica di Sky. Ricordiamo che l’opzione Premium (che se attivata fuori bundle costa 5 euro al mese) elimina la pubblicità dai contenuti on demand e, soprattutto, consente le 2 visioni in contemporanea. Gli utenti con quest’opzione possono accedere anche all’Audio Dolby Digital 5.1.

Per attivare una delle offerte NOW e guardare in streaming la tredicesima stagione di MasterChef Italia basta visitare il sito ufficiale e scegliere la promozione da attivare. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.