Ripetitore D-Link Ac1200: MEGA sconto del 39% su Amazon

Se sei stanco delle connessioni Wi-Fi lente e instabili nella tua casa, il ripetitore Wi-Fi D-Link Ac1200 potrebbe essere la risposta ai tuoi problemi. E con uno sconto del 39% disponibile su Amazon oggi, non c’è momento migliore per aggiornare la tua rete domestica. Approfitta subito di questa opportunità e fallo tuo al prezzo speciale di soli 27,51 euro, anziché 45,00 euro.

Ripetitore D-Link Ac1200: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Con una velocità combinata fino a 1.2 Gbps, questo dispositivo offre prestazioni Wi-Fi eccezionali che ti consentono di godere di streaming video fluidi, giochi online senza ritardi e una navigazione Web senza problemi, ovunque tu sia nella tua casa. Non sarà più necessario rimanere bloccati in un angolo della casa per ottenere una connessione affidabile.

La tecnologia dual band del ripetitore Wi-Fi D-Link Ac1200 ti offre la flessibilità di connetterti sia alla frequenza di 2.4 GHz a 300 Mbps per una copertura più ampia, sia alla frequenza di 5 GHz a 866 Mbps per prestazioni ottimali. Inoltre, l’indicatore di segnale intelligente ti aiuta a individuare facilmente il posizionamento migliore per massimizzare la copertura Wi-Fi in tutta la tua casa.

Con una porta Fast Ethernet 10/100Mbps, puoi anche collegare dispositivi cablati al ripetitore per una connessione Internet stabile e veloce. E non devi preoccuparti delle condizioni ambientali, poiché questo dispositivo è progettato per funzionare in una vasta gamma di temperature, da 0 a 35 °C (da 32 a 95 °F).

Tuttavia, prima di effettuare l’acquisto, ricorda sempre di verificare la compatibilità del ripetitore con i tuoi dispositivi e con i servizi del tuo ISP. Con uno sconto così generoso disponibile su Amazon oggi, non perdere l’opportunità di acquistare il ripetitore Wi-Fi D-Link Ac1200 al prezzo ridicolo di soli 27,51 euro.