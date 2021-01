Ripetitore Wi-Fi 3 in 1 a soli 16 euro su Amazon

Con l’anno nuovo arrivano anche le nuove offerte di Amazon, che come di consueto non deludono mai. Quello che vi proponiamo oggi è un ripetitore Wi-Fi: il Wodgreat Wi-Fi Extender Router, uno degli accessori più utili da abbinare alla propria rete fissa.

Ripetitore Wi-Fi Wodgreat: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, come intuibile dal nome, la funzione primaria del dispositivo è estendere la portata della connessione wireless. In questo modo sarà possibile coprire le cosiddette zone buie in cui il modem primario non riesce ad arrivare. Basta collegare il dispositivo ad una qualsiasi presa elettrica e connetterlo alla rete di casa. A questo punto la rete sarà pronta per essere utilizzata. Molto utili le due antenne esterne che garantiscono la stabilità della connessione, in gradi di raggiungere 300Mbps di velocità.

Nel caso però avessimo bisogno di una rete senza fili separata da quella principale, il device offre la funzione di access point. Selezionando questa modalità è possibile generare direttamente una nuova rete personale, utilizzando direttamente il ripetitore come punto d’accesso. In questo caso avremo nome e password di rete diversi da quelli del Wi-Fi principale, ottenendo una linea dedicata. Infine nel caso in cui volessimo collegare un dispositivo via cavo, l’extender offre una porta LAN che permette di utilizzarlo come un vero e proprio router.

Grazie ad un’offerta lampo, Amazon propone il ripetitore di Wodgreat a soli 15,99 euro con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

