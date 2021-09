Ripetitore Wi-Fi Aigital 3 in uno: poca spesa tanta resa

Se la copertura del Wi-Fi rappresenta un problema e vuoi risolverlo in modo semplice, veloce e soprattutto economico, un ripetitore è ciò che fa al caso tuo. Quello che ti suggeriamo oggi è il Wi-Fi Extender Aigital Dual Band, un piccolo ripetitore multifunzione adatto ad ogni esigenza.

Wi-Fi extender Aigital 3 in 1: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, la funzione primaria è naturalmente quella di estendere il segnale, e la configurazione è piuttosto semplice. Prima bisogna collegare il ripetitore alla presa elettrica, nella stanza in cui si desidera portare un segnale stabile. Fatto ciò, è sufficiente premere il pulsante WPS presente sul ripetitore e fare lo stesso sul modem principale. A questo punto i dispositivi procederanno automaticamente all’associazione e la rete sarà già pronta all’utilizzo con nome e password invariati. La velocità offerta raggiunge i 300Mbps grazie al sistema a due bande che lavora sia a 2,4GHz che a 5GHz. Buona la capacità di poter collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Tuttavia, le funzioni non si fermano qui.

L’extender possiede altre due modalità di funzionamento: router e access point. Nel primo caso è possibile collegare un dispositivo direttamente tramite cavo, in modo da ottenere la massima velocità e stabilità possibile. Nel secondo caso invece è possibile generare una nuova connessione privata con nome e password diversi da quelli del modem. Questa rappresenta un’importante soluzione per ottenere una rete dedicata ai propri dispositivi da non condividere. In sostanza di tratta di un dispositivo essenziale, ma dalle molteplici funzioni utile per qualsiasi esigenza di rete in casa o in ufficio.

Grazie ad un’offerta lampo, il ripetitore Wi-Fi Aigital può essere acquistato su Amazon con il 15% di sconto a soli 18,69 euro.