Non sempre la copertura del network wireless delle nostre case e dei nostri uffici è ottimale, talvolta lavorando, studiando, guardando un film in streaming o navigando da una stanza che si trova lontano dal router la qualità del segnale degrada. La soluzione è costituita da un ripetitore WiFi: quello del marchio Victure con supporto alla velocità di 1.200 Mbps è proposto oggi in offerta lampo su Amazon.

Offerta lampo Amazon: ripetitore WiFi da 1.200 Mbps a -28%

È dual band con supporto a 2,4 e 5 GHz. Nella parte inferiore è presente anche uno slot Ethernet per la connessione cablata. Il processo di installazione è semplice e ben riassunto dall’immagine di seguito: basta premere il pulsante WPS sul router e sul dispositivo per metterli in comunicazione, dopodiché spostare quest’ultimo dove necessario, collegandolo a una presa di alimentazione. Per gli altri dettagli invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Tutto questo oggi al prezzo di 28,89 euro invece di 39,99 euro come da listino per il ripetitore WiFi di Victure. Trattandosi di un’offerta lampo proposta da Amazon è valida solo per alcune ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione: gli interessati non persano tempo.