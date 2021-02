Gruppo continuità APC 1300VA scontato di 60 euro

Oggi vogliamo proporvi un accessorio per le apparecchiature elettroniche decisamente utile. Perché se è vero che un blackout è raro, è altrettanto vero che quando capita diventa un problema non da poco. A tal proposito vi riportiamo il gruppo di continuità di APC, il BR1300MI PRO.

UPS APC BR1300MI PRO: caratteristiche tecniche

Il gruppo di continuità è un utile strumento che permette di mantenere in funzione le apparecchiature elettroniche nel caso si verificasse un blackout. Naturalmente l’autonomia dipende dall’erogazione dei dispositivi collegati. Nel caso specifico, con un PC da ufficio ed un modem, il gruppo offrirebbe all’incirca 30 minuti di autonomia, un tempo sufficiente a salvare magari un lavoro in sviluppo ed eseguire la procedura corretta di spegnimento in modo da salvaguardare l’apparecchio.

Il BR1300MI di APC però non si limita ad offrire una discreta autonomia agli apparecchi, ma è dotato anche di funzioni specifiche pensate appositamente per chi con il PC ci lavora. Una di queste è la protezione per le reti cablate fino ad 1Gbps. I picchi di tensione, infatti, potrebbero spostarsi sulla rete internet, per questo l’UPS presenta porte RJ45 Gigabit LAN ed RJ11 per la linea telefonica. Non manca inoltre la tecnologia AVR (Automatic Voltage Regulator) che mantiene la tensione costantemente a livelli di sicurezza. Naturalmente il gruppo di continuità può essere utilizzato con qualsiasi apparecchiatura e non solo con i computer. È possibile, infatti, collegare ad esempio una TV con relativi decoder, piuttosto che un impianto stereo, una console o qualsiasi altro dispositivo elettronico. Ideale quindi da utilizzare anche a casa, per proteggere le apparecchiature elettroniche di uso quotidiano, con un’autonomia in grado di raggiungere i 141 minuti.

Grazie ad uno sconto di ben 60 euro, è possibile acquistare l’UPS su Amazon a soli 285,99 euro.