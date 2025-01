Riprendi il controllo dei tuoi dati personali e migliora la sicurezza online

Sai come vengono utilizzati i tuoi dati personali che vengono raccolti quando navighi online o accedi a un determinato servizio digitale? Sai che alcune informazioni sono già in possesso di società di telemarketing e broker che con questi dati ti contattano più o meno quotidianamente per telefonate promozionali o spam? E, ancora, sai che tutti questi dati se finissero nelle mani sbagliate potrebbero essere utilizzati per danneggiare la tua carriera, i tuoi risparmi, l’accesso agli istituti di credito o per rubare la tua identità? Non si tratta di creare inutili allarmismi, ma di porre l’attenzione su un problema serio e molto diffuso. Un problema contro il quale è possibile porre rimedio con il tool di Incogni: attivalo in promozione con il 50% di sconto.

Perché attivare Incogni

Incogni è un tool che si occupa innanzitutto di individuare i broker di dati online che conservano le tue informazioni personali. Una volta individuati invia loro una richiesta di rimozione (una richiesta legalmente valida ed efficace) per eliminare quei dati. L’aspetto interessante è che il lavoro di Incogni non si esaurisce qui in quanto continua a monitorare la situazione sia per accertarsi che quel broker non abbia inserito nuovamente i dati, sia per individuare nuovi broker.

A questo punto Incogni invia report sui risultati raggiunti così da mostrare, tramite un’interfaccia intuitiva, come procede l’attività di rimozione dei dati sensibili. In questo modo Incogni raggiunge tre obiettivi: ti risparmia tempo e fatica per cercare i broker e contattarli, ti assicura un lavoro costante nel tempo e ti offre una protezione totale da chiamate indesiderate, e-mail di spam e rischi di truffe online e furti di identità.

È possibile ottenere Incogni in promozione con il 50% di sconto a soli 6,99€ al mese (invece di 13,98€) con la possibilità di recedere dall’abbonamento entro 30 giorni e ricevere il rimborso completo.