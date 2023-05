Rischio password aziendali? NordPass le mette al sicuro

Sebbene i dati personali siano preziosi per i criminali informatici, le informazioni come le password aziendali hanno un fascino ancora maggiore.

Le azioni dei criminali informatici sembrano mirare specificamente al settore aziendale, con campagne di malware, attacchi ransomware e schemi di phishing prevalenti in quest’area.

Dopo aver ottenuto informazioni riservate, le persone possono facilmente manipolare la situazione a proprio vantaggio vendendo le informazioni sul Dark Web o richiedendo un riscatto alla società interessata.

Al fine di mantenere la propria azienda al sicuro, è importante adottare misure per impedire qualsiasi ingresso non autorizzato, indipendentemente da come i criminali possano tentare di ottenere l’accesso.

In un contesto professionale, diventa ancora più cruciale disporre degli strumenti adeguati per garantire la sicurezza. Uno dei questi è NordPass.

NordPass mette al sicuro le password aziendali

Per un’azienda, i gestori di password possono essere fondamentali, considerando il loro uso già diffuso tra gli utenti standard.

La condivisione e l’utilizzo delle password tra colleghi può portare a situazioni estremamente rischiose.

Un singolo atto di negligenza, anche da parte di un membro del personale inesperto, può potenzialmente portare a un disastro.

Nel regno della gestione sicura delle password aziendali, NordPass è una piattaforma che funziona in modo efficace per migliorare le misure di sicurezza.

Il servizio specifico in questione ha la capacità di verificare se gli account aziendali e gli indirizzi e-mail sono collegati a eventuali violazioni dei dati.

Nel caso in cui venga rilevata una violazione, NordPass invia notifiche istantanee all’utente per risolvere il problema prima possibile.

Le funzionalità che consentono di gestire accessi con privilegi variabili e di facilitare la condivisione tra colleghi eliminano la necessità di eccessive preoccupazioni per quanto riguarda il controllo dell’aspetto password.

E il costo di NordPass? Per le aziende è presente il piano Business, che ha un costo mensile di soli 3,59 euro, più che accettabile considerando la grandiosità di questo servizio.

