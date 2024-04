Riscopri True Detective: tutte le stagioni su Now

True Detective è ritornato su Now con la sua ultima stagione, “Night Country”. Ma non è tutto: Now ti offre l’opportunità unica di rivivere l’intera saga, dalla prima all’ultima stagione, in un viaggio mozzafiato attraverso misteri intricati e storie avvincenti che hanno ridefinito il genere crime. Per guardare True Detective in streaming su Now devi attivare il Pass Entertainment da 6,99 € al mese.

Con Now guardi True Detective in streaming e tanto altro

“Night Country” ti porta nei freddi paesaggi invernali dell’Alaska, dove i detective si trovano ad affrontare non solo un caso complesso, ma anche le loro battaglie interne, in un’atmosfera carica di tensione e suspense. Questa ultima stagione promette un’esperienza di visione senza precedenti, mantenendo alto il livello di narrazione che ha reso “True Detective” un vero capolavoro del genere noir.

Come detto, su Now, hai l’esclusiva possibilità di guardare tutte le stagioni della serie. Dalle paludi della Louisiana agli industriali paesaggi della California, fino ai ghiacci dell’Alaska, ogni stagione è un’opera d’arte a sé, con storie che ti cattureranno fin dal primo episodio.

Perché su Now? Now ti offre la libertà di accedere a “True Detective” in qualsiasi momento, su qualsiasi dispositivo, senza interruzioni. Ti basta solo una connessione internet, un dispositivo per lo streaming e il Pass Entertainment attivo. L’altro aspetto positivo di Now è che ti permette di personalizzare il tuo abbonamento associando diversi Pass come quello dedicato al Cinema o allo Sport. E se non decidi di impegnarti per un anno puoi disdire in qualsiasi momento senza alcun vincolo o penali.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di recuperare tutte le stagioni di True Detective. Abbonati ora a Now visitando il sito e scopri un universo di intrattenimento senza limiti ad un prezzo super accessibile.