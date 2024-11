Risma carta A4: fai la scorta con il formato convenienza, qualità premium

Se sei a corto di carta ed hai bisogno di una risma che non finisca mai, proprio su Amazon ho scovato l’offerta che fa al caso tuo. Imballaggi2000 ti offre un pacco Convenienza da non sottovalutare, in modo particolare comprende cinque risme da 500 fogli ciascuna per creare una scorta che ti durerà mesi e mesi. Puoi acquistarla a soli 25,26€ su Amazon approfittando del piccolo sconto del 10% che offre il Black Friday 2024.

Risma di carta A4, la scorta di cui avevi bisogno

Con questa scorta firmata Imballaggi2000 non potrai dire di aver terminato i tuoi fogli A4. Grazie alle cinque confezioni che ti vengono fornite hai a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno per poter effettuare Quante stampe vuoi o avere a disposizione dei fogli di carta bianca da poter utilizzare per appunti, disegni e così via.

Ogni confezione include al suo interno 500 fogli in formato A4 di altissima qualità. In particolar modo hai una grammatura di 80 grammi per metro quadro che ti assicura un estrema resistenza oltre ad una stampa di alta qualità.

Con una colorazione ultra bianca per una risoluzione avanzata, questa scorta è ideale sia per un utilizzo in ufficio che per un utilizzo domestico. Inoltre la divisione in cinque pacchi è ideale per poterla sistemare in maniera conveniente e conservarla con cura.

A soli 25,26€ su Amazon, La risma di carta A4 di Imballaggi2000 è quella giusta da acquistare. Collegati in pagina e approfitta dello sconto del 10% per portarla a casa con un solo click.

Le spedizioni? Sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.