Risolvi facilmente l'errore “ChatGPT è al massimo della capacità” con una VPN

Se utilizzi frequentemente ChatGPT, ti sarà capitato almeno una volta di ritrovarti con il messaggio “ChatGPT è al massimo della capacità”. Come fare, quindi? Per provare ad aggirare l’errore puoi utilizzare una VPN, come Atlas VPN, in grado di far credere alla piattaforma che ti stia collegando da un’altra posizione. Ma facciamo un passo indietro: ecco perché ChatGPT figura al massimo della capacità, come risolvere e quale VPN utilizzare.

ChatGPT al massimo della capacità: come risolvere

Il messaggio “ChatGPT è al massimo della capacità” compare, generalmente, quando i server di OpenAI non riescono più a gestire la quantità di persone collegate. Questo accadeva, soprattutto, durante i primi tempi quando ChatGPT era ancora una novità, ma problemi di questo genere sono stati riscontrati anche recentemente.

Risolvere l’errore è possibile ed è anche piuttosto semplice: tutto ciò che dovrai fare è munirti di una VPN e selezionare un server in cui ChatGPT effettivamente funziona. È possibile, infatti, che cambiare posizione da cui si accede permetta di avviare una nuova sessione, così che i nostri dispositivi possano accedere a eventuali slot aperti.

Tra le migliori VPN che puoi utilizzare per aggirare l’errore di ChatGPT c’è Atlas VPN, in offerta a soli 1,54 euro al mese, che mette a disposizione oltre 1.000 server in tutto il mondo con larghezza di banda illimitata e supporta una vasta gamma di dispositivi, tra cui Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV.

Atlas VPN, inoltre, è particolarmente sicuro: non solo garantisce una solida politica no-log, ma è anche attrezzato con i principali protocolli di crittografia – quali AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2, supportati da tunnel realizzati da WireGuard.

Approfitta dell’86% di sconto sul piano biennale: il prezzo di Atlas VPN al mese crolla a soli 1,54 euro, a cui si aggiungono 6 mesi extra. Non sei sicuro se Atlas VPN è la scelta giusta per te? Puoi provarlo gratuitamente e ottenere un rimborso completo entro 30 giorni se non sei soddisfatto.

