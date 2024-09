Risparmia con Fastweb Mobile: 150 GB in 5G a partire da soli 7,95€/mese

Se stai cercando un’offerta mobile conveniente e con prestazioni elevate, Fastweb Mobile ha la soluzione perfetta per te: 150 GB di internet, minuti illimitati, e la velocità del 5G, tutto a partire da soli 7,95€/mese. Questa offerta è ideale per chi vuole navigare in tutta libertà senza preoccuparsi di limiti o costi nascosti.

Cosa include l’offerta Fastweb Mobile Internet 5G con 150 GB: Con Fastweb Mobile, potrai sfruttare la massima velocità di navigazione disponibile nelle aree coperte dal 5G, senza limiti o rallentamenti. Il 5G è incluso senza costi aggiuntivi, permettendoti di navigare, scaricare e guardare contenuti online in tutta rapidità. Minuti illimitati: L’offerta include chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, così potrai parlare senza limiti di tempo e senza costi aggiuntivi. Roaming internazionale incluso: Anche quando sei all’estero, in paesi come UK, Svizzera e Ucraina, potrai navigare fino a 11 GB al mese e chiamare senza costi aggiuntivi. Inoltre, hai minuti inclusi verso più di 60 destinazioni internazionali. Trasparenza e zero vincoli: Le tariffe di Fastweb sono chiare e senza sorprese. Non ci sono vincoli di durata né costi di uscita, quindi puoi cambiare operatore in qualsiasi momento senza penali. SIM/eSIM gratuite: Ricevere la SIM è facile e gratuito. Puoi scegliere di ricevere una SIM fisica o attivare una eSIM in modo semplice e sicuro utilizzando SPID o CIE. L’attivazione è rapida e può avvenire anche tramite video riconoscimento. Vantaggi aggiuntivi Buono fino a 50 €: Porta i tuoi amici in Fastweb Mobile e ricevi un buono fino a 50 € da spendere su Amazon, Mediaworld, IKEA e tanti altri. Chiunque porti in Fastweb Mobile potrà beneficiare di uno sconto sull’offerta. Fastweb Digital Academy: Accedi gratuitamente ai corsi della Fastweb Digital Academy, dove puoi acquisire competenze digitali richieste dal mercato del lavoro. Super App MyFastweb: Monitora consumi, gestisci il credito e risolvi eventuali problemi direttamente dall’app MyFastweb, disponibile su App Store e Google Play. Attivazione semplice e veloce Attivare Fastweb Mobile è facile e richiede solo pochi minuti. Puoi gestire tutto online, dalla scelta della SIM/eSIM all’attivazione, con la massima trasparenza e senza costi nascosti. Per conoscere l’offerta completa di Fastweb clicca qui.