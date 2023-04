RISPARMIA 100 EURO sul Robot aspirapolvere super potente iRobot Roomba

Basta spezzarsi la schiena per far brillare i pavimenti di casa! D’ora in poi alle pulizie domestiche ci penserà iRobot Roomba 692, il Robot aspirapolvere oggi in mega offerta su Amazon con uno sconto bomba del 33%.

Potrete acquistare il dispositivo che vi svolterà completamente la vita a soli 199 euro, risparmiando addirittura 100 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccole rate mensili a tasso zero con Cofidis al check-out. La promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba quindi non c’è tempo da perdere!

iRobot Roomba 692: il Robot aspirapolvere super potente in mega sconto

Il Robot aspirapolvere iRobot Roomba 692 è il dispositivo perfetto per far brillare ogni angolo di casa senza il minimo sforzo.

È dotato di un sistema di pulizia a 3 fasi che cattura sporco, polvere e detriti da tappeti e pavimenti. Le spazzole multi-superficie catturano qualsiasi cosa, dalla polvere sottile ai detriti di grandi dimensioni: in questo modo la pulizia è sempre garantita su qualsiasi pavimento.

In più l’elettrodomestico dispone della Navigazione iAdapt, ovvero una suite completa di sensori avanzati che gli consente di navigare sotto, intorno ai mobili e lungo i bordi delle pareti. Il robot è compatibile anche con Alexa e Google Assistant quindi risponde ai vostri comandi vocali da qualsiasi punto della casa voi vi troviate.

È possibile, inoltre, gestire il dispositivo attraverso la nuova app iRobot Home che offre mappe migliorate, il riconoscimento delle stanze e molti suggerimenti stagionali per avere il ​​massimo controllo sulla pulizia.

