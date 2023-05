RISPARMIA 100 EURO sul Samsung Galaxy A34: solo su Amazon

È ora di aggiornare il vostro smartphone? Siete alla ricerca di un cellulare dalle prestazioni elevate ma non volete spendere un capitale? abbiamo quello che fa per voi! Parliamo del Samsung Galaxy A34, oggi in offerta eccezionale su Amazon con uno sconto top del 25%.

Questo vuol dire che potrete acquistare il dispositivo di ultima generazione a soli 299 euro, risparmiando addirittura 100 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è a tempo davvero limitato e sono a disposizione gli ultimi articoli scontati, quindi fate in fretta!

Samsung Galaxy A34: prestazioni al top ad un prezzo stracciato

Il Samsung Galaxy A34 in mega offerta su Amazon garantisce prestazioni elevate così da accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Il display Super AMOLED FHD+ 6.6’’ offre un’esperienza visiva di impareggiabile fluidità con schermate che scorrono a meraviglia e un Refresh rate di 120Hz. Anche il design è elegante e lineare: il modello è caratterizzato da linee semplici, colori versatili e una fotocamera perfettamente incorporata nel corpo del device.

Il dispositivo è dotato di una enorme batteria da 5.000 mAh: in questo modo avrete molto più tempo da dedicare a streaming e gaming senza mai preoccuparvi di rimanere a corto di energia. In più il processore Octa-core connesso in 5G, porta al massimo delle prestazioni sia al lavoro che mentre giochi.

La RAM da 6 GB e la memoria interna da 128 GB garantiscono lo spazio necessario per archiviare qualsiasi tipologia di contenuto e file. Allo stesso modo il sistema multicamera ti permetterà ti catturare i tuoi momenti più importanti grazie alla fotocamera principale da 48 MP.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.