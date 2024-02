Risparmia 100€ sul più potente Apple MacBook Pro in circolazione!

Finalmente il nuovissimo Apple MacBook Pro con chip M3 Pro è in sconto. Si tratta dell’ultima versione del portatile più potente della gamma, uscito nel 2023. Il prezzo iniziale si attesta sui 2.599,00€ ma, grazie allo sconto potrai risparmiare 100€, pagandolo 2.499,00€.

Tutte le caratteristiche di Apple MacBook Pro con chip M3 Pro

Il nuovo MacBook Pro con chip M3 Pro segna un salto epocale nelle prestazioni, rivolto ai professionisti più esigenti. Dotato di una CPU fino a 12 core e una GPU fino a 18 core, questo portatile offre una potenza di elaborazione straordinaria, gestendo senza sforzo anche i compiti più impegnativi.

Il luminoso display Liquid Retina XDR da 14,2″ offre una gamma dinamica estrema e una luminosità di oltre 1000 nit, regalando contenuti HDR spettacolari. Compatibile con tutte le app professionali, tra cui Adobe Creative Cloud, Apple Xcode, Microsoft 365 e Medivis SurgicalAR, il MacBook Pro M3 Pro è lo strumento perfetto per massimizzare la produttività. macOS Monterey aggiunge ulteriori funzionalità avanzate per lavorare, giocare e personalizzare il tuo Mac come mai prima d’ora.

La videocamera FaceTime HD e i tre microfoni in array di qualità professionale e il sistema a sei altoparlanti con audio spaziale offrono un’esperienza audiovisiva coinvolgente per videochiamate, conferenze online e streaming multimediale.

Con una vasta gamma di porte, tra cui MagSafe per la ricarica, tre Thunderbolt 4, uno slot SDXC card, una porta HDMI e un jack per le cuffie, il MacBook Pro M3 Pro si collega a qualsiasi dispositivo e periferica. Il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3 garantiscono connessioni wireless veloci e affidabili.

Non manca, ovviamente, la Magic Keyboard retroilluminata con Touch ID che offre una digitazione precisa e confortevole, oltre a un metodo sicuro e rapido per accedere al tuo portatile e autorizzare pagamenti online.

Con Apple MacBook Pro dal chip M3 Pro otterrai delle prestazioni al top. Il tutto al prezzo scontato di 2.499,00€.