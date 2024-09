Risparmia 113€ sul tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è il tablet perfetto per l’intrattenimento, ma non solo. Oggi in sconto di ben 113 euro su Amazon, ha tutto ciò che serve per godersi un film o una serie TV in streaming, ma anche per navigare e all’occorrenza lavorare, grazie al pennino S Pen in dotazione. Non lasciarti sfuggire l’offerta in corso.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: le specifiche del tablet

Il design è stato progettato per risultare sottile e leggero: solo 7 millimetri di spessore e un peso che si attesta a 465 grammi, davvero una piuma in confronto al resto della categoria. Di seguito le specifiche tecniche più importanti, per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Display da 10,4 pollici con risoluzione 2000×1200 pixel;

processore octa core Exynos 1280 e 4 GB di RAM;

128 GB di memoria interna e slot per microSD fino a 1 TB;

fotocamere da 8 e 5 megapixel;

altoparlanti AKG con Dolby Atmos;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0;

batteria da 7.040 mAh con autonomia elevata.

Per quanto riguarda il software, il sistema operativo è Android (interfaccia personalizzata One UI) con accesso senza limitazioni a Google Play per il download di applicazioni e giochi. Come anticipato, il pennino S Pen per scrivere, prendere appunti e disegnare a mano libera sullo schermo è incluso. Trovi tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Lo sconto del 31% è applicato in automatico e ti permette di acquistare Samsung Galaxy Tab S6 Lite al prezzo finale di 246 euro invece di 359 euro come da listino, con un risparmio di ben 113 euro. La colorazione è Oxford Gray.

Il tablet ha disponibilità immediata ed è spedito da Amazon con la consegna gratuita a casa tua entro domani se lo ordini subito. Non lasciarti sfuggire l’occasione.