Risparmia 150€ sull'Aspirapolvere Elettrico Dyson V11!

Dyson è sicuramente il marchio migliore quando si parla di elettrodomestici volti alla pulizia della propria casa. Se cercavi un aspirapolvere del brand, è il tuo giorno fortunato. Questo perché è disponibile un folle sconto sull’ottimo Dyson V11 con kit per la pulizia della casa. Mentre è inizialmente proposto a 599,00€, in questo momento potrai far tuo tutto questo per soli 449,00€!

Tutte le caratteristiche di Dyson V11

Grazie al suo potente motore e alla spazzola motorizzata, il Dyson V11 rimuove lo sporco più ostinato e gli allergeni, garantendo una pulizia profonda e completa su pavimenti, moquette e tappeti. I filamenti in fibra di carbonio assicurano anche la rimozione della polvere fine, lasciando la tua casa perfettamente pulita e igienizzata.

Con la sua batteria al litio, offre fino a 60 minuti di pulizia in modalità Eco, consentendoti di affrontare anche le mansioni più impegnative senza interruzioni. Inoltre, il sistema di gestione intelligente dell’energia ti permette di ottimizzare l’autonomia e la potenza, garantendoti una pulizia efficiente e duratura.

I suoi accessori sono progettati per rendere la tua pulizia più facile e efficiente. Oltre alla spazzola motorbar e alla bocchetta a lancia, riceverai anche una spazzola multifunzione e un kit per la pulizia della casa in omaggio, che include utili accessori come una spazzola per divani e materassi, una spazzola per spolverare, un tubo flessibile e una prolunga per accessori.

Infine, il contenitore della polvere si svuota con un semplice gesto, mentre il filtro lavabile assicura una manutenzione semplicissima. Inoltre, la batteria sostituibile ti consente di prolungare la durata del tuo aspirapolvere nel tempo, garantendoti prestazioni sempre ottimali.

Prendi subito questo fantastico kit con l’aspirapolvere Dyson V11 a soli 449,00€, grazie a questo sconto folle da 150,00€!