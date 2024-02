Risparmia 176€ su Apple iPad (2022) grazie a questo SCONTO!

Se parliamo di tablet, il re è sicuramente l’iPad di Apple. Nella sua recentissima versione 2022, offre un sacco di caratteristiche all’avanguardia. Se pensavi già di farlo tuo, sarai felice di sapere che è scontato su Amazon del 30% nella sua colorazione “rosa“, arrivando a costare 413,00€!

Tutte le caratteristiche di iPad 2022

Alimentato dal potente chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core, questo iPad è progettato per offrire prestazioni eccezionali, gestendo senza sforzo attività impegnative come editing video, giochi e multitasking. Grazie al Neural Engine di nuova generazione, l’apprendimento automatico raggiunge nuovi livelli di efficienza, arricchendo l’esperienza utente con funzionalità avanzate.

Da non tralasciare il comparto fotografico composto da un obbiettivo posteriore da 12MP con grandangolo per scatti dettagliati e una fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica per videochiamate cristalline. La registrazione video in 4K a 60 fps cattura i momenti più belli con nitidezza e vivacità, offrendo risultati paragonabili a quelli delle fotocamere professionali.

Con Touch ID integrato per un’autenticazione sicura e veloce, e Wi-Fi 6 ultraveloce per rimanere sempre connessi, questo iPad garantisce una connettività affidabile e rapida. Il connettore USB-C consente la ricarica veloce e l’accesso a una vasta gamma di accessori compatibili, garantendo la massima flessibilità nell’utilizzo del dispositivo.

L’iPad è dotato inoltre del potente sistema operativo iPadOS 15, che offre un’interfaccia intuitiva e ricca di funzionalità. Grazie al multitasking avanzato, è possibile lavorare su più app contemporaneamente, aumentando la produttività e semplificando le attività quotidiane. Apple Pencil e Smart Keyboard sono supportati, offrendo ulteriori opzioni per migliorare l’efficienza e la creatività, potendo trasformare il tuo tablet in un vero e proprio PC portatile.

Scopri la qualità di Apple con questo fantastico iPad a soli 413,00€!

