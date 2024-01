Risparmia 231€ sul nuovissimo Apple iPhone 15!

Apple iPhone 15 è l’ultimissimo smartphone rilasciato dall’azienda di Cupertino. Il nuovo top di gamma presenta numerosissime novità rispetto al modello precedente. Ma la notizia più succosa è che, acquistandolo ora su eBay, risparmierai il 22%, pagandolo solo 798,90€ invece di 1.029,90€.

Tutte le caratteristiche di Apple iPhone 15

Il nuovo iPhone 15 di Apple è un concentrato di innovazione, regalando un’esperienza utente senza precedenti. Con un design raffinato e robusto, una fotocamera all’avanguardia e una potenza straordinaria del chip, l’iPhone 15 si afferma come il dispositivo di elezione per coloro che cercano l’eccellenza. La fotocamera da 48 MP offre la possibilità di catturare foto e video di qualità professionale. Con una risoluzione elevata, ogni dettaglio viene immortalato, consentendoti di conservare ogni momento prezioso. La modalità Ritratto è ora ancora più intuitiva, permettendoti di regolare la messa a fuoco anche dopo lo scatto. Inoltre, il riconoscimento automatico degli animali domestici garantisce una messa a fuoco impeccabile.

Il chip A16 Bionic è il cervello dietro l’iPhone 15, garantendo prestazioni eccezionali per fotografia, creazione di contenuti e giochi avanzati. Con l’introduzione del connettore USB-C, iPhone diventa ancora più versatile, consentendo di caricare il dispositivo utilizzando lo stesso cavo di Mac e iPad. Inoltre, è possibile sfruttare iPhone 15 per caricare altri dispositivi Apple.

L’iPhone 15 è progettato con un occhio attento alla sicurezza, offrendo funzioni come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti. Oltre a ciò, il dispositivo si impegna per la sostenibilità, consolidando la sua posizione come pioniere di una tecnologia etica e responsabile. Non manca ovviamente la Dynamic Island, la quale offrendo un accesso rapido e intuitivo alle informazioni più cruciali. Con un semplice tocco, hai il controllo della musica, la risposta alle chiamate o la visualizzazione delle ultime notifiche.

Approfitta dell’incredibile offerta per portare a casa Apple iPhone 15 a soli 798,90€ grazie allo sconto del 22%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.