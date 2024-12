Risparmia 270 euro sul HONOR 200: super offerta smartphone

Amazon ha appena portato al suo prezzo minimo storico la versione 8/256 GB di HONOR 200, lo smartphone lanciato quest’anno. L’offerta di oggi lo propone con uno sconto di ben 270 euro rispetto alla spesa prevista dal listino ufficiale del marchio. Si tratta di un risparmio del 45%, imperdibile per chi cerca un modello di ultima generazione con funzionalità avanzate. Non sappiamo fino a quando rimarrà in vendita a queste condizioni.

HONOR 200 è in forte sconto su Amazon: -270 euro

Tra i punti di forza vale la pena citare il display da 6,78 pollici con pannello AMOLED e risoluzione 2700×1224 pixel oltre al processore Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm per prestazioni senza compromessi. Sul retro c’è una tripla fotocamera con due sensori da 50 megapixel e uno da 12 megapixel, affiancate dalle tecnologie EIS+OIS per la stabilizzazione. Inoltre, la batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 66 W garantisce un’autonomia elevata. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MagicOS e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella descrizione completa.

Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: lo sconto di 270 euro è applicato in automatico e devi solo metterlo nel carrello per cogliere al volo l’affare. HONOR 200 al prezzo di soli 329 euro (invece di 599 euro come da listino ufficiale), nella versione 8/256 GB e nella colorazione Black, è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Con l’ordine immediato lo riceverai direttamente a casa tua entro fine settimana con la consegna gratis. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità.