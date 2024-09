Risparmia 31€ su 3 Apple AirTag: MINIMO STORICO su Amazon

Non solo 1, ma ben 3 Apple AirTag al prezzo minimo storico su Amazon. Approfitta dell’offerta in corso e allunga le mani sul bundle proposto dall’e-commerce, per portare a casa un trio di localizzatori della mela morsicata. Non è mai stato così conveniente. La media voto assegnata da oltre 31.000 recensioni sfiora il perfect score: 4,7/5 stelle.

Apple AirTag: il bundle da 3 pezzi è super conveniente

Il dispositivo non ha certo bisogno di presentazioni. Annunciato ormai alcuni anni fa dal gruppo di Cupertino, è subito diventato un must have per tutti i possessori di iPhone. Torna utile per non perdere i propri oggetti o, in caso di smarrimento, per ritrovarli. Lo puoi associare alle chiavi di casa, a quelle dell’auto, inserire nella borsa, nello zaino o nella valigia se sei in partenza per un viaggio. La tecnologia in dotazione, integrata con l’assistente virtuale Siri, fa leva sia sul Bluetooth che sul chip U1 progettato appositamente. Per la configurazione e l’utilizzo, la compatibilità è garantita con iOS, iPadOS e macOS. A differenza delle tante alternative proposte dalla concorrenza, all’interno c’è una batteria sostituibile con durata pari a oltre un anno. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda completa.

Ricapitolando, in questo momento c’è un’offerta che ti permette di acquistare 3 unità di Apple AirTag al prezzo finale di 86 euro (invece di 117 euro come da listino). Non ti bastano? C’è anche il bundle da 4 a 94 euro, ancora più conveniente.

Chiudiamo segnalando che la vendita e la spedizione sono a carico di Amazon. Inoltre, se effettui l’ordine adesso, entro domani il pacco sarà a casa tua con la consegna gratuita. Non lasciarti sfuggire l’occasione, approfittane prima di un sold out quasi inevitabile.