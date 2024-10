RISPARMIA 531€ sul top di gamma Samsung Galaxy S24 Ultra

Segnaliamo il doppio sconto di Amazon su Samsung Galaxy S24 Ultra, lo smartphone più evoluto nel catalogo del marchio. Con supporto al pennino S Pen per scrivere e disegnare a mano libera sullo schermo, integra caratteristiche avanzate come la traduzione in tempo reale, i riassunti generati automaticamente e molto altro ancora. Non lasciarti sfuggire l’offerta dell’e-commerce e risparmia ben 531 euro sul listino ufficiale.

Le specifiche del Samsung Galaxy S24 Ultra

Si tratta della versione 12/512 GB. Il comparto tecnico è di fascia alta con il display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e risoluzione Quad HD+, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e potenziata dall’IA, connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, senza dimenticare la batteria da 5.000 mAh con autonomia elevata. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play e suite Galaxy AI per le funzionalità di intelligenza artificiale. Per saperne di più rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione.

Samsung Galaxy S24 Ultra al prezzo finale di 1.088 euro (invece di 1.619 euro come da listino) è il miglior affare di oggi per chi cerca uno smartphone top di gamma. Per ottenere il doppio sconto non devi far altro che metterlo nel carrello. Sono inclusi il caricabatterie e un cavo da USB-C a USB-C.

La prima riduzione di prezzo (-24%) è applicata in automatico, mentre la seconda (-150 euro) è attivata al momento del check-out. Venduto e spedito da Amazon, arriverà a casa tua con la consegna gratuita se lo ordini adesso. La colorazione è Titanium Violet, quella visibile in queste immagini.