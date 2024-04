Risparmia 60€ sul re degli smartwatch: Apple Watch Ultra 2!

Sei uno di quegli utenti che non può fare a meno del proprio smartwatch? Allora l’offerta che ti stiamo per proporre ti farà impazzire. Apple Watch Ultra 2 è considerato come il miglior smartwatch mai creato e, con questo sconto da 60€, potrai pagarlo 849,00€ al posto degli originari 909,00€ di listino!

Tutte le caratteristiche di Apple Watch Ultra 2

Questo smartwatch di casa Apple è dotato di una cassa in titanio da 49mm, resistente alla corrosione e agli urti, testato secondo gli standard MIL-STD 810H per garantire una resistenza eccezionale in condizioni estreme. Non manca, ovviamente, la certificazione IP6X che assicura la protezione dalla polvere, rendendolo ideale per ambienti sabbiosi e ventosi. Questo si traduce anche in un’impermeabilità fino a 100 metri, conforme allo standard ISO 6425, rendendolo perfetto per immersioni e sport acquatici.

Apple Watch Ultra 2 monta il display più luminoso di sempre, con tecnologia LTPO e una luminosità di 2000 nit, il quale assicura una visibilità impeccabile in qualsiasi condizione di luce, anche sotto la luce diretta del sole.

Sotto la scocca troviamo il nuovo chip S9 a 64 bit con CPU dual-core e GPU quad-core, il quale offre un’esperienza fluida e reattiva. La connettività cellulare integrata consente chiamate, messaggi e streaming senza la necessità del tuo iPhone, supportando reti 4G LTE e 5G. Questo modello è inoltre dotato di GPS di precisione a doppia frequenza (L1 e L5) che garantisce un tracciamento accurato dei percorsi e delle distanze, anche in ambienti urbani e con ostacoli.

Infine, la sua batteria offre una durata fino a 36 ore, estendibile a 72 ore con la modalità Risparmio Energetico, per un’avventura senza interruzioni, sempre!

Con Apple Watch Ultra 2 potrai affrontare tutte le sfide senza temere assolutamente nulla. Portalo a casa per 849,00€ grazie a questo sconto!