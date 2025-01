Risparmia il 25% sull'altoparlante wireless Marshall Woburn III

Il prezzo di Marshall Woburn III è appena sceso al suo minimo storico da quando è in vendita su Amazon. È l’altoparlante wireless di fascia alta progettato dal marchio leader nelle soluzioni audio per assicurare una fedeltà sonora senza compromessi. L’offerta in corso lo propone con uno sconto del 25% rispetto al listino ufficiale, dunque con un risparmio considerevole. Il design è quello iconico e senza tempo che riprende lo stile degli amplificatori che hanno reso celebre il brand, con i controlli fisici nella parte superiore per Volume, Bass e Treble.

Prezzo minino storico per Marshall Woburn III

Il funzionamento si basa sulla tecnologia Bluetooth 5.2 LE per la trasmissione senza fili della musica da dispositivi come smartphone, tablet e computer. Non mancano nemmeno un jack da 3,5 mm per il collegamento cablato, la porta HDMI per l’utilizzo in accoppiata con il televisore e gli ingressi RCA. È caratterizzato da una spazialità stereo più ampia rispetto a quella della serie precedente, per un suono che fa vibrare le pareti , come recita la descrizione sul sito ufficiale. Le dimensioni sono pari a 40x32x20 centimetri. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda del prodotto.

Approfitta dello sconto del 25% applicato in automatico e acquista l’altoparlante wireless Marshall Woburn III al suo prezzo minimo storico di 449 euro (invece di 599 euro come da listino), nella colorazione Nero visibile in queste immagini. Non servono coupon.

La disponibilità è immediata e, grazie alla consegna gratuita, lo puoi ricevere direttamente a casa tua già entro un paio di giorni se lo ordini subito. Infine, segnaliamo che Amazon si occupa sia della vendita che della spedizione, attraverso la sua rete logistica.