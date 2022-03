Risparmia energia con questa presa WiFi smart (-38%)

Nel momento in cui il prezzo dell’energia sale alle stelle, la tecnologia può venire in nostro aiuto per tagliare la bolletta (insieme ai comportamenti virtuosi, sia chiaro). Grazie a una presa WiFi intelligente hai la possibilità di impostare routine per l’alimentazione di apparecchi, dispositivi ed elettrodomestici, evitando sprechi dannosi per l’ambiente e per il portafogli. Quella del brand Maxcio è oggi in forte sconto su Amazon con una riduzione di prezzo del 38% rispetto al listino

Presa WiFi intelligente: approfitta dello sconto.

Tra i punti di forza, la piena compatibilità con Alexa e Assistente Google così da potersi integrare in modo semplice negli ecosistemi smart home già esistenti. La si può controllare tramite comandi vocali oppure via applicazione su smartphone, anche da remoto. C’è anche un comodo pulsante on-off per eseguire l’operazione a mano. Altri dettagli nella scheda del prodotto.

Nella descrizione completa sono riportate alcune delle altre funzionalità offerte: tra queste spiccano il timer per lo spegnimento automatico e il monitoraggio dei consumi così da tenere sotto controllo l’energia assorbita.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la presa WiFi intelligente di Maxcio al prezzo finale di soli 12,49 euro invece di 19,99 euro come da listino. Per gli abbonati Prime c’è la spedizione gratuita a domicilio in un giorno: zero spese di consegna e domani sarà da te.

