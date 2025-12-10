 Risparmia fino a 45€ su tantissimi prodotti fai da te grazie al coupon eBay
Oggi puoi risparmiare fino a 45€ grazie al nuovo coupon eBay su tantissimi prodotti fai da te per casa e professionisti: approfittane subito.
Approfitta subito del nuovo Coupon REGALI25 per risparmiare fino a 45 euro su tantissimi prodotti fai da te per casa e professionisti. Queste super offerte le trovi solo su eBay e fino a esaurimento scorte. Quindi ti consigliamo di essere veloce se vuoi aggiudicarti le migliori al miglior prezzo e qualità.

Xiaomi Portable Electric Compressore a soli 35 euro con il Coupon REGALI25!

TRAPANO AVVITATORE BATTERIA LITIO PERFORATORE 950W DOPPIA BATTERIA a soli 28,80 euro con il Coupon REGALI25!

SEGA A NASTRO DA BANCO X LEGNO a soli 134,10 euro con il Coupon REGALI25!

Scarpe Antinfortunistiche Diadora Run Low Met Freea soli 50,39 euro con il Coupon REGALI25!

CRICK CRIC SOLLEVATORE MARTINETTO IDRAULICO A CARRELLO a soli 107,99 euro con il Coupon REGALI25!

Trapano avvitatore con percussione M12 BPD-202C + 2 batterie a soli 143,91 euro con il Coupon REGALI25!

MARTELLO PERFORATORE DEMOLITORE PNEUMATICO SCHEPPACH a soli 107,10 euro con il Coupon REGALI25!

Makita Seghetto Alternativo a soli 138,59 euro con il Coupon REGALI25!

Makita HP333DSAW Trapano Avvitatore Percussione a soli 80 euro con il Coupon REGALI25!

STENDIBIANCHERIA DINAMIK 30 VILEDA GIMI a soli 50,39 euro con il Coupon REGALI25!

Set Chiavi A Bussola 216 pezzi Acciaio Cromo Vanadio Valigetta a soli 104,85 euro con il Coupon REGALI25!

Levigatrice per Muro e Soffitto Carteggiatrice a soli 48,52 euro con il Coupon REGALI25!

MINI PONTEGGIO TRABATTELLO IN ACCIAIO ZINC. SUPERTRIO MARCHETTI H.2,18 a soli 125,10 euro con il Coupon REGALI25!

Pubblicato il 10 dic 2025

