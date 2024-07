Risparmia fino al 75% sull'hosting WordPress di Hostinger

Sul sito ufficiale di Hostinger, uno dei migliori fornitori di hosting qui in Italia, è in corso una nuova promozione sui piani hosting WordPress. Grazie al 75% di sconto, i nuovi utenti possono attivare un piano a partire da 2,99 euro al mese, con in più due mesi gratis.

Tra le caratteristiche principali si segnalano i servizi di dominio e migrazione del sito gratuiti, la pubblicazione dei contenuti più veloce grazie all’intelligenza artificiale e un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. Nel momento in cui vi scriviamo, la promozione è valida ancora per due giorni, con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Le funzionalità del piano hosting WordPress di Hostinger

Lo sconto massimo del 75% è applicato sul piano Premium, ideale per i blog e per quanti stanno aprendo un nuovo sito web senza troppe ambizioni, se non quello di avere un proprio spazio online. L’offerta prevede ordini della durata di 48 mesi (4 anni, ndr).

Il piano Premium dell’hosting WordPress di Hostinger supporta fino a 100 siti web, 25.000 visite mensili e traffico illimitato. A questo si aggiungono la migrazione automatica del sito (gratis), il dominio (gratis), email gratuite, backup settimanali e il certificato SSL gratuito illimitato.

Inoltre, Hostinger offre fin dal piano più economico anche gli aggiornamenti automatici di WordPress, templete predefiniti gratuiti e il sistema LiteSpeed Cache per aumentare la velocità del sito, componente fondamentale per avere successo online.

Con la nuova offerta in corso sul sito ufficiale Hostinger, è possibile selezionare il piano Premium per WordPress al prezzo scontato di 2,99 euro al mese per quattro anni invece di 5,99 euro al mese. E qualora il servizio non soddisfi le aspettative, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.