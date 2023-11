Risparmia il 30% su LastPass durante la Cyber Week e proteggi le tue password

LastPass si conferma come uno dei migliori password manager attualmente disponibili sul mercato, contando più di 33 milioni di utenti attivi in tutto il mondo.

Con la sua crittografia zero knowledge e il monitoraggio del dark web, LastPass si impegna a mantenere le tue password al sicuro e sotto controllo.

Ma durante la Cyber Week, c’è un’opportunità imperdibile per ottenere ancora più vantaggi a un prezzo conveniente.

LastPass: l’offerta della Cyber Week

In occasione della Cyber Week, LastPass offre uno sconto del 30% su tutti i suoi piani a pagamento: Premium, Family e Team. Questa è un’occasione da non perdere per potenziare la sicurezza delle tue password a un costo vantaggioso.

LastPass offre un piano base gratuito che consente di archiviare in modo sicuro un numero illimitato di password e offre 50 MB di spazio di archiviazione per le note.

Tuttavia, questo piano è accessibile solo da un singolo dispositivo. La crittografia zero knowledge, disponibile su tutti i piani, impedisce a terze parti o all’azienda stessa di accedere ai tuoi dati sensibili.

Ma la vera potenza di LastPass si manifesta nei suoi piani a pagamento. Il piano Premium, ad esempio, offre tutte le funzionalità del piano gratuito e va oltre, consentendo l’accesso da diversi dispositivi, fornendo 1 GB di spazio di archiviazione crittografato, e offrendo opzioni avanzate di condivisione e autenticazione multi-fattore (MFA).

Il piano Premium, disponibile durante la Cyber Week al prezzo scontato di 2,03 euro al mese, rappresenta un investimento in sicurezza che offre un’ampia gamma di vantaggi.

Se desideri proteggere più di un account, il piano Family è l’opzione ideale. Con un prezzo promozionale di 2,73 euro al mese, il piano Family ti consente di proteggere fino a 6 account LastPass e offre funzionalità aggiuntive, come una Dashboard di amministrazione familiare e la possibilità di creare cartelle condivise illimitate.

Per beneficiare del 30% di sconto durante la Cyber Week, assicurati di attivare l’offerta con la fatturazione annuale.

Questa promozione è una grande opportunità per chi cerca una soluzione completa per la gestione delle password a un prezzo vantaggioso.

