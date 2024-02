Risparmia il -36% sullo Spazzolino Elettrico top di Philips!

Questo di Philips non è uno spazzolino elettrico tradizionale. Il Philips Sonicare DiamondClean 9000 è un cosiddetto spazzolino sonico che promette di rimuovere le macchie 5 volte più efficacemente rispetto a uno spazzolino classico. Il suo prezzo originale di 234,99€ è un brutto ricordo dato che, grazie allo sconto, lo porterai a casa tua per soli 150,72€.

Tutte le caratteristiche dello spazzolino elettrico Philips

Lo spazzolino Philips Sonicare DiamondClean 9000 è dotato di testina W3 Premium White, grazie alla quale potrai godere di denti più bianchi in soli 3 giorni, rimuovendo fino al 100% di macchie in più per un sorriso radioso. La tecnologia sonica avanzata garantisce, poi, una pulizia profonda e delicata, mentre la testina C3 Premium Plaque Control aiuta a migliorare la salute delle gengive, rimuovendo fino a 10 volte più placca dalle zone difficili da raggiungere. Inoltre, il sensore di pressione intelligente ti avvisa se stai applicando troppa pressione durante la pulizia.

Potrai anche personalizzare la tua esperienza di pulizia con le 4 modalità disponibili: Clean, White+, Gum Health e Deep Clean, e regola l’intensità su 3 livelli diversi. L‘app Sonicare fornisce un feedback in tempo reale e tiene traccia dei tuoi progressi, mentre le testine intelligenti con BrushSync si sincronizzano automaticamente con lo spazzolino per garantire una pulizia ottimale.

Questo DiamondClean 9000 include un manico ergonomico con impugnatura in gomma antiscivolo e una custodia da viaggio premium per una facile ricarica in movimento. Con una batteria a lunga durata che offre fino a 2 settimane di autonomia, potrai godere di una pulizia completa e efficace senza preoccuparti della ricarica frequente.

Migliora la tua igiene orale come non mai grazie allo spazzolino elettrico Philips Sonicare DiamondClean 9000. Fallo tuo a soli 150,72€ grazie allo sconto del 36%!