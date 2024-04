Risparmia il 58% su Apple, cuffie e videogiochi: ecco le MIGLIORI OFFERTE Amazon

Vuoi sapere quali sono i migliori sconti Amazon di oggi? Allora non ti basterà far altro che scorrere quest’articolo per avere sott’occhio la lista dei prodotti che vedono il loro prezzo crollare a picco. Tra i grossi nomi abbiamo Apple, JBL e c’è anche un videogame per Nintendo Switch!

Le migliori offerte su Amazon oggi

Lettore di schede SD USB-C: il prezzo crolla da 16,99€ a soli 7,98€ grazie al coupon del 5% e il codice “JSITCD0051“!

Apple iMac con chip M3: il prezzo crolla da 1.629,00€ a soli 1.359,00€.

12 spazzolini Oral-B: il prezzo crolla da 22,32€ a soli 11,99€.

Termometro Pic Solution: il prezzo crolla da 6,40€ a soli 2,71€.

Apple Watch Ultra 2: il prezzo crolla da 909,00€ a soli 849,00€.

Trapano Bosch: il prezzo crolla da 59,99€ a soli 39,99€ grazie allo sconto e il coupon da 10€.

Prince of Persia: The Lost Crown per Nintendo Switch: il prezzo crolla da 49,99€ a soli 29,99€.

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti: il prezzo crolla da 399,99€ a soli 179,99€.

Cuffie JBL TUNE 720BT: il prezzo crolla da 79,99€ a soli 40,99€.