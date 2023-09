Risparmia su un TV LG OLED Objet grazie al CODICE SCONTO di eBay

Altra giornata, altra analisi degli sconti migliori presenti su eBay: dopo averti proposto Samsung Galaxy A34 a meno di 300 euro, torniamo tra le pagine del portale di e-commerce per evidenziare la presenza di un TV LG OLED 4K della linea Objet a un prezzo speciale grazie a un codice sconto unico, valido fino a fine settembre 2023 e che permette di risparmiare il 10% sul device. In questo caso, si tratta di quasi 90 euro in meno sul listino!

Non perderti questo TV LG OLED Objet!

Il televisore LG 42LX1Q6LA.API è molto particolare in quanto fa parte della Objet Collection, caratterizzata da uno stand a quattro gambe molto alto, perfetto per sale che vogliono accedere alle tecnologie di ultima generazione con un tocco di design differente. Insomma, si tratta di un televisore OLED perfetto per soggiorni peculiari o persino musei, data la sua eleganza.

Il pannello da 43 pollici Ultra HD 4K supporta le tecnologie HLG e HDR per migliorare la qualità del feed video, mentre il sistema operativo in dotazione è la piattaforma proprietaria WebOS con applicazioni pre-installate come Amazon Prime Video e Netflix. Immancabile è il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, in maniera tale da potersi sintonizzare ai propri canali televisivi preferiti e godersi le trasmissioni offerte dalle maggiori emittenti nazionali e, in certe località italiane, anche estere.

Venendo ai dettagli dell’offerta, dal prezzo di listino pari a 871,92 euro si scende di 87,19 euro grazie al codice sconto SETTEMBRE2023, valido fino al 28 settembre prossimo. Considerato che ci sono soltanto tre unità disponibili per il televisore LG OLED in questione, meglio procedere con l’acquisto il prima possibile in caso di interesse. La consegna a domicilio è gratuita e prevista per il 12 settembre, mentre il pagamento va effettuato esclusivamente con carta di credito o PayPal.

