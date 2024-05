Risparmia sui viaggi usando una VPN: i trucchi che non conosci

Ricorrere a una VPN può garantire un risparmio notevole al momento di organizzare viaggi. Ci sono alcuni trucchi che rendono molto vantaggioso il ricorso a un servizio di questo tipo. Una VPN, infatti, blocca il tracciamento e la profilazione da parte delle piattaforme di prenotazione, per voli e soggiorno, che non potranno proporre prezzi personalizzati (e spesso più alti) all’utente.

In più, con una VPN è possibile spostare il proprio IP in un altro Paese. In questo modo, al momento della prenotazione, sarà possibile sfruttare prezzi più vantaggiosi, scegliendo un server situato in un Paese con una moneta meno forte dell’euro (come la Turchia o i Paesi dell’est Europa).

La VPN da usare per prenotare viaggi, in questo momento, è NordVPN, ora disponibile in offerta al prezzo scontato di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e accedere al sito di NordVPN.

VPN per i viaggi: la scelta giusta è NordVPN

Con NordVPN è possibile utilizzare una VPN caratterizzata da una connessione senza limiti, con la crittografia del traffico dati e una politica no log, per eliminare il tracciamento. In più, il servizio propone un network di migliaia di server sparsi in decine di Paesi al mondo.

In questo modo, è possibile utilizzare NordVPN per prenotare viaggi, acquistare biglietti aerei e soggiorni. La VPN, infatti, aiuta i viaggiatori andando a:

Con l’offerta in corso, NordVPN ora costa 3,09 euro al mese. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.