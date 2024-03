Risparmia sul Trapano Makita con questo COUPON!

E quando si parla di fai-da-te, è impossibile non menzionare Makita. Se cercavi un nuovo trapano-avvitatore, ti farà molto piacere che con il coupon “PSPRMAR24” potrai risparmiare sull’acquisto del Makita HP488D002, pagandolo solo 116,99€!

Tutte le caratteristiche del trapano-avvitatore Makita

Il Trapano Makita HP488D002 è stato progettato per offrire un’esperienza completa e affidabile per tutti i tuoi progetti di fai-da-te. Con la sua combinazione di potenza e compattezza, questo trapano è in grado di affrontare una vasta gamma di compiti, dal semplice avvitamento al foraggio in materiali robusti come muratura e cemento.

Una delle caratteristiche distintive di questo trapano è il suo design, caratterizzati da un‘impugnatura antiscivolo con cuscinetto in gomma che assicura una presa sicura e confortevole, permettendoti di mantenere il controllo durante l’uso prolungato.

La potenza del motore da 18V offre una coppia sufficiente per affrontare anche i compiti più impegnativi. Le sue due velocità e la regolazione precisa della coppia, ti permetteranno di adattare facilmente le impostazioni del trapano alle esigenze specifiche del tuo progetto. La funzione di percussione aggiunge versatilità, consentendoti poi di forare muratura, cemento e mattoni con facilità.

Per quanto riguarda la praticità, il trapano è dotato di un invertitore di senso di rotazione che consente di passare rapidamente dall’avvitamento allo svitamento. Il mandrino autoserrante semplifica il cambio di accessori, mentre la batteria agli ioni di litio offre una lunga durata e tempi di ricarica rapidi.

Nel pacchetto, troverai tutto il necessario per iniziare subito a lavorare, comprese due batterie BL1815G da 1,5 Ah, un caricabatterie DC18WB, un bit a doppia faccia (croce/slot) e una custodia per il trasporto. Questo garantisce una dotazione completa per affrontare una vasta gamma di progetti senza dover acquistare accessori aggiuntivi.

Prendi subito il tuo trapano Makita HP488D002 a soli 116,99€, grazie al coupon “PSPRMAR24“!