Risparmio assicurato per il tuo prossimo viaggio con questo metodo

Quando ti appresti ad acquistare un biglietto d’aereo puoi andare incontro a un vero e proprio salasso.

Negli ultimi anni, infatti, i prezzi sono saliti alle stelle e spesso le piattaforme di vendita fanno dei “giochetti” poco chiari. Se è vero che per ridurre i costi può essere utile effettuare l’acquisto dei biglietti in determinate ore del giorno, un’altra tecnica efficace è quella di affidarsi a una Virtual Private Network.

In questo senso, è necessario attivare un servizio VPN che sia affidabile e che offra IP da più paesi possibili. Fatto ciò, basta navigare sui siti di vendita dei biglietti alternando indirizzi IP da tutto il mondo, cercando la soluzione che offre costi più convenienti. Il denaro risparmiato, soprattutto sui voli più onerosi, può essere notevole.

Va però detto che non tutte le VPN si prestano per questo tipo di utilizzo. Per ottenere il massimo da questo “trucco” è bene optare per una piattaforma al top del settore.

Risparmiare sul prossimo viaggio aereo? Fallo con una VPN!

Cyberghost è, senza ombra di dubbio, una delle migliori scelte che puoi fare.

Si tratta di un servizio che offre IP provenienti da più di 100 paesi, oltre ad applicare una serie di iniziative per tutelare la tua privacy mentre utilizzi il servizio.

Altro punto in favore di Cyberghost è la sua duttilità. Sebbene le VPN siano utili per risparmiare sui voli aerei, queste hanno anche altre funzioni. Per sfruttare al meglio tutte le potenzialità, è necessario affidarsi a un servizio capace di funzionare su più tipologie di dispositivi possibili.

Cyberghost, in questo senso, offre app specifiche per piattaforme come:

Computer Windows ;

; Mac ;

; Dispositivi Android ;

; iPhone ;

; Android TV ;

; Computer Linux ;

; Apple TV ;

; Le principali console di gioco in commercio (Xbox e PlayStation).

Il tutto senza dimenticare estensioni per i browser più diffusi online (Google Chrome e Firefox).

Ma quanto costa Cyberghost? Ecco la sorpresa: grazie all’attuale promozione puoi ottenere tutti i vantaggi di questa VPN a un costo molto interessante.

Con la sottoscrizione biennale, infatti, il servizio è disponibile con l’82% di sconto. Tradotto in parole semplici puoi usufruire di Cyberghost spendendo appena 2,19 euro al mese: di fatto meno di una colazione al bar.