Robert Swan è il nuovo CEO di Intel

58anni compiuti, dopo aver ricoperto dal giugno scorso il ruolo ad interim in seguito alle dimissioni del predecessore Brian Krzanich, Robert Swan è da oggi il nuovo CEO di Intel. A renderlo noto il gruppo di Santa Clara, con un comunicato in cui si sottolinea come l’amministratore delegato appena eletto dai membri del CdA sia il settimo nella storia dell’azienda.

Robert Swan, CEO Intel

La nomina provoca un altro cambiamento all’interno dell’organigramma: ora ad essere vacante è la poltrona di CFO, che verrà occupata temporaneamente da Todd Underwood, Vice President of Finance e Director of Corporate Planning and Reporting. Robert “Bob” Swan ha infatti svolto il ruolo di Chief Financial Officer dal 2016, dopo aver prestato servizio tra gli altri a General Atlantic, eBay e General Electric. Questa la sua prima dichiarazione ufficiale in seguito all’ufficializzazione della nuova carica.

Nel mio ruolo di CEO ad interim ho sviluppato una comprensione ancora più profonda delle opportunità e delle sfide di Intel, dei nostri collaboratori e dei nostri clienti. Quando sono stato nominato lo scorso anno mi sono immediatamente concentrato sul guidare la società e sul collaborare con i clienti. Quando il Consiglio mi ha proposto di assumere il ruolo in modo permanente ho colto la possibilità di guidare questa speciale azienda.

Swan guarda con entusiasmo alle sfide che attendono Intel, anche alla luce delle profonde trasformazioni che stanno interessando un mercato in cui vanno definendosi nuovi equilibri, ma che al tempo stesso spalanca le porte a nuove opportunità di business.

Questo è un momento entusiasmante per Intel: il 2018 è stato un anno incredibile e siamo nel mezzo di una trasformazione del gruppo per cogliere le migliori opportunità mai offerte dal mercato. Sono onorato di poter continuare a lavorare al fianco del Consiglio, del nostro team di leader e di oltre 107.000 magnifici dipendenti, puntando a far crescere l’azienda.

Stando a quanto si legge nella scheda pubblicata da Bloomberg, fa anche parte dei consigli di amministrazione di eBay e Skype.