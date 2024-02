Roblox: chat IA con traduzione in tempo reale

Roblox ha annunciato un’importante e utile novità per facilitare le conversazioni tra gli utenti. Grazie al modello linguistico personalizzato è possibile effettuare la traduzione in tempo reale del testo nelle chat. La funzionalità può essere sfruttata con qualsiasi combinazione delle 16 lingue supportate, tra cui l’italiano.

Chat senza barriere linguistiche

Il servizio chat di Roblox, potenziato dall’intelligenza artificiale, elimina le barriere linguistiche con la traduzione in tempo reale (la latenza è circa 100 millisecondi). Nella finestra della conversazione viene mostrato automaticamente il testo tradotto nella lingua del destinatario dei messaggi, ma gli utenti possono cliccare su un pulsante per vedere il messaggio nella lingua originale.

Roblox spiega che il suo LLM (Large Language Model) è stato addestrato per garantire la traduzione istantanea bidirezionale durante le conversazioni degli oltre 70 milioni di utenti attivi ogni giorno. Invece di un modello per ogni lingua è stato sviluppato un modello unificato che può anche riconoscere e tradurre slang e abbreviazioni, come lol, afk e obby. In pratica è come avere più app di traduzione in un singola interfaccia.

Il modello può anche riconoscere messaggi scritti in più lingue. La traduzione sarà meno precisa, ma comunque comprensibile. Il modello di partenza ha circa un miliardo di parametri. Utilizzando varie tecniche, la dimensione è stata ridotta a circa 650 milioni di parametri. Ciò ha permesso di ridurre le risorse di calcolo e quindi la latenza.

Ovviamente sono stati implementati specifici filtri per rilevare e bloccare frasi e parole che violano le regole. Per migliorare l’accuratezza della traduzione verrà rilasciato un tool che consentirà agli utenti di inviare un feedback. Roblox ha pianificato inoltre l’uso del modello per tradurre il testo su immagini, texture e modelli 3D. In futuro potrebbe essere disponibile anche la traduzione in tempo reale delle chat vocali.