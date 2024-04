Roborock Q8 Max+ lava, aspira e si pulisce anche da solo, OFFERTONA top

Roborock Q8 Max+ è l’alleato ideale in casa se non vuoi più pulire i pavimenti con le tue fatiche e fare affidamento a un robot con potenziale avanzato. Non solo lui in sé e per sé ma anche la sua base di ricarica che funziona come stazione e rende ogni passaggio automatizzato.

Ora ti spiego nel dettaglio le varie informazioni ma fatti dire, prima, che l’intero set è in promozione su Amazon con uno sconto del 21%. Applicalo o usa il codice 8INXS9OR al pagamento per portarlo a casa con soli 473€ e risparmiare più di cento euro.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Roborock Q8 Max+, un vero maestro delle pulizie in casa

La stazione di ricarica richiede un posto un po’ dedicato a Roborock Q8 Max+ ma se ne hai a disposizione, ne vale totalmente la pena. Grazie a questa aggiunta, il robot diventa automatizzato e quando torna a ricaricarsi non solo ripristina la sua autonomia ma svuota i suoi contenitori e ricarica l’acqua pulita così è pronto per il prossimo ciclo senza che tu faccia altro. Conta che l’intero sistema può andare avanti così per ben 7 settimane.

Ma diciamocela tutta, se poi in cambio di tanta comodità hai prestazioni che non sono all’altezza… Non conviene così tanto, no? Menomale che non è il caso di Q8 Max+, robot che al suo interno esplode di tecnologie. Anzitutto parto col dirti che ha dimensioni perfette per aggirarsi in casa e infilarsi fin sotto ai mobili.

Con i suoi sensori non solo ricostruisce una mappa della casa sull’app del tuo smartphone ma si muove come se avesse occhi evitando ostacoli e non lasciando neanche una zona indesiderata. La spazzola DuoRoller di cui è dotata è una campionessa quando si parla di capelli e peli (ne raccoglie il 20% in più della concorrenza) ed intrappola ogni genere di sporco.

Grazie all’aggiunta del panno in microfibra e il serbatoio dell’acqua hai una doppia forza pulente su cui fare affidamento nel quotidiano per pavimenti sempre lucenti.

Cosa ne pensi? Roborock Q8 Max+ con la sua base di ricarica e stazione è un gioiellino. Se sei interessato collegati su Amazon per applicare il codice sconto e pagarlo appena 473€.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.