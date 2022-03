Robot: aspira e lava senza che tu debba fare niente (-95€)

Un robot che aspira e lava in tutta la sua maestosità per dire finalmente basta a mogio ed elettrodomestici vari. Ti fai il regalo che tanto desideravi senza spendere una fortuna visto e considerato il ribasso ora in corso su Amazon.

Quasi cento euro di sconto per toglierti un sassolino dalla scarpa, sulla qualità non avere dubbi: si tratta di Lefant. Prezzo finale di 159,99€ per questo 2 in 1 divino.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, con Prime in quattro e quattr’otto.

Robot perfetto per la tua casa: aspira e lava alla perfezione

Un robot eccezionale che non ha paura di stupirti: riesce a pulire i pavimenti della tua casa senza problemi e in quattro e quattr’otto. Tu selezioni il programma che ti interessa e lui svolge le sue funzioni senza mai darti problemi.

Grazie al fatto che è sottile si infila sotto tutti i mobili senza incastrarsi e con i sensori intelligenti che ha integrati al suo interno, si muove come se avessi veri e propri occhi. Devi contare che ha una caratteristica degna di nota ossia che il contenitore della polvere sta in bella vista per permetterti sempre di capire a capire che punto è.

Come ti dicevo, ha due funzioni ossia lava e aspira. Con l’applicazione sullo smartphone non hai problemi a scegliere quale più ti aggrada. In fin dei conti puoi avviare anche una dopo l’altra visto che l’autonomia di questo gioiellino è di 200 minuti totali.

Non è eccezionale? Allora acquista subito il tuo magnifico robot aspirapolvere su Amazon dove con uno sconto di 100 euro, lo rendi tuo con un solo click. 159€ in totale per non dover più pulire i pavimenti personalmente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.