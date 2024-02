Robot aspirapolvere Beko: il prezzo CROLLA con questa offerta a tempo

Rendi le pulizie di casa meno stressanti e demandale al robot aspirapolvere Beko che oggi puoi acquistare in offerta eccezionale e a tempo su Amazon a soli 169 euro. Scoprirai un dispositivo potente e versatile che sarà in grado di sostituirti tutti i giorni, permettendoti di avere più tempo per i tuoi hobby.

Robot aspirapolvere Beko in offerta: le caratteristiche

Questo robot è dotato di una potente aspirazione da 2000 Pa da sfruttare con 5 programmi differenti di pulizia: grazie alle tecnologie di navigazione intelligenti, il robot è in grado di rilevare gli ostacoli e di navigare in modo efficiente attraverso gli ambienti.

Il controllo da remoto ti permette di monitorare il lavoro del robot e modificarlo in base alle tue esigenze, anche quando sei lontano da casa. Puoi programmare il suo lavoro per pulire in orari specifici che si adattano al tuo stile di vita. Che tu sia a casa o fuori, il robot lavorerà autonomamente, aspirando e lavando il pavimento grazie al mop integrato.

Inoltre, con il sensore anticollisione e il sensore di rilevamento degli sbalzi, puoi essere certo che il robot operi in totale sicurezza, evitando danni all’apparecchio e agli oggetti circostanti.

Silenzioso e adatto a ogni superficie, questo robot aspirapolvere funziona in modo discreto, con un livello di rumore massimo di 65dB. Puoi continuare le tue attività quotidiane senza essere disturbato, mentre il robot si occupa della pulizia. Inoltre, è adatto a tappeti, piastrelle, pavimenti in legno e molte altre superfici, garantendo una pulizia completa in ogni angolo della tua casa.

Insomma, mantenere pulita la casa non sarà mai stato così semplice. Approfitta dell’offerta lampo e acquista il robot aspirapolvere Beko a soli 169 euro.

