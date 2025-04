Robot aspirapolvere Ecovacs: doppio sconto e MINIMO STORICO

Ottima opportunità su Amazon che riguarda Ecovacs Deebot T30C: robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di stazione di pulizia, che puoi acquistare al minimo storico assoluto di 569 euro invece di 729. Per averlo a questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi nella pagina del prodotto. Al checkout puoi anche abilitare il pagamento a rate.

Ecovacs Deebot T30C Pro: le caratteristiche

Il robot aspirapolvere ha una potenza mostruosa di 12.800Pa ed elimina a dir poco senza problemi ogni tipo di sporco: dalla polvere ai detriti fino ai peli di animali, persino quelli incastrati nei tappeti. La spazzola ZeroTangle 2.0 è pensata per evitare grovigli.

La stazione OMNI fa tutto da sola: svuota il serbatoio, lava il mop con acqua calda a 70°C e lo asciuga a 45°C, eliminando batteri e cattivi odori. Non dovrai più occuparti della manutenzione manuale. La tecnologia TrueEdge assicura una pulizia perfetta anche lungo i battiscopa e negli angoli, mentre il sistema TrueMapping 2.0 e TrueDetect 3D 3.0 crea mappe dettagliate e rileva ostacoli con una precisione incredibile.

E se hai tappeti non temere perché il mop si solleva automaticamente di 9 mm per non bagnarli, mentre la funzione di pulizia intensiva rileva lo sporco più ostinato e ripassa fino a eliminarlo completamente. La batteria integrata da 5.200mAh assicura fino a 200 minuti di autonomia per una copertura fino a 300 metri quadri.

Infine, include comandi vocali con l’assistente YIKO e puoi controllarlo anche tramite l’app personalizzata. Compatibile con Alexa e Google Assistant, rivoluzionerà per sempre il modo in cui fai le pulizie. Anzi, lascerai che se ne occupi interamente lui. Applica il coupon sconto per acquistarlo a soli 569 euro invece di 729.