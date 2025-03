Robot aspirapolvere iRobot Roomba Combo i5: che SCONTO su Amazon (-42%)

Rendi le pulizie di casa ancora più semplici e automatizzate con il robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot Roomba Combo i5 che oggi puoi acquistare su Amazon con uno sconto eccezionale che ti permette di pagarlo soltanto 259 euro invece di 449, con spedizione Prime inclusa. Se preferisci, al checkout puoi selezionare anche il pagamento a rate.

iRobot Roomba Combo i5: le caratteristiche del robot aspirapolvere e lavapavimenti

Questo robot 2-in-1 è capace di aspirare con un potente sistema a 4 fasi e di trasformarsi, quando serve, in un lavapavimenti con un semplice cambio del contenitore, riconoscendo automaticamente la modalità di pulizia più adatta.

La tecnologia Dirt Detect individua in automatico le zone più sporche e spinge il robot a concentrarvisi per una pulizia ancora più approfondita che rimuove polvere, detriti e peli di animali senza sforzo. Il panno in microfibra per la modalità lavapavimenti è perfetta contro impronte e polvere.

Il robot è dotato di mappatura intelligente e Wi-Fi, puoi controllarlo comodamente tramite app e assistente vocale, programmando la pulizia anche quando non sei in casa.

Perfetto per ogni tipo di pavimento, al parquet alle piastrelle, e ideale per chi ha animali in casa, il Roomba Combo i5 rivoluzionerà la tua routine domestica: acquistalo adesso a soli 259 euro invece di 449.