Solo 99€ per il robot aspirapolvere Lefant M310: un'offerta a tempo

Ti segnaliamo l’offerta a tempo su Amazon che taglia il prezzo di Lefant M310 portandolo al suo minimo storico di 99,99 euro. È il robot aspirapolvere progettato per una pulizia intelligente e precisa della casa, grazie anche all’innovativa tecnologia di prevenzione ostacoli PSD che sfrutta otto sensori frontali triangolari per rilevare oggetti anche sottili come le gambe di sedie e tavoli, creando un campo visivo superiore a 180 gradi senza angoli ciechi. Inoltre, la potente aspirazione da 4.500 Pa con spazzola centrale senza setole elimina peli e capelli senza rischio di grovigli, convogliando lo sporco direttamente in un ampio contenitore da 550 ml.

Lefant M310 è il robot aspirapolvere giusto

È dotato di un avanzato sistema di filtrazione a tre stadi, per separare efficacemente polvere e aria grazie a un filtro in acciaio inox e a un filtro HEPA, garantendo così un ambiente più sano e privo di allergeni. Con un’autonomia fino a 180 minuti, è perfetto per pulire ampi spazi e più stanze in un solo ciclo. Può essere controllato tramite applicazione mobile, comandi vocali con Alexa o Assistente Google e torna automaticamente alla base quando ha bisogno di ricaricarsi. Dai uno sguardo alla pagina dedicata alla promozione per tutti gli altri dettagli.

Grazie all’offerta a tempo in corso (non sappiamo fino a quando) puoi acquistare il robot aspirapolvere Lefant M310 al prezzo finale di soli 99,99 euro, il più basso di sempre. Lo sconto è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici.

La spedizione è a carico di Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratis prevista entro un paio di giorni se lo ordini subito. Le recensioni pubblicate da chi lo ha già messo alla prova gli assegnano un voto medio pari a 4/5.