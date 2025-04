Robot Ballie di Samsung parlerà con l'AI Gemini

Ballie, il simpatico robot di Samsung, sta per diventare molto più intelligente. Merito della partnership con Google, che porterà l’AI Gemini di Google Cloud a bordo di questo assistente domestico del futuro.

Gemini di Google sul Robot Ballie di Samsung

Ballie non è il solito altoparlante intelligente che si limita a regolare le luci o a impostare promemoria. Grazie alla sua mobilità e alle sue capacità multimodali, questo robottino può fare molto di più. Ad esempio, potrebbe accogliere gli ospiti alla porta o dare consigli su salute e benessere, attingendo alla potenza della ricerca di Google.

Non è la prima volta che Google e Samsung uniscono le forze. Già con il lancio della serie Galaxy S24, le due aziende avevano integrato Gemini nel cloud di Google, introducendo funzioni avanzate direttamente nelle app preinstallate. Ad esempio, l’app Note può riassumere automaticamente i contenuti, il Registratore Vocale è in grado di trascrivere e sintetizzare l’audio, mentre la tastiera Samsung può migliorare la scrittura grazie ai prompt AI. Nella Galleria, invece, è arrivata la funzione Generative Edit basata su Imagen 2, il generatore di immagini AI più avanzato all’epoca.

Ballie in arrivo quest’estate

Ballie farà il suo debutto negli Stati Uniti e in Corea del Sud durante l’estate. Una nuova categoria di prodotto che potrebbe attirare l’interesse degli utenti, proprio come è successo con i dispositivi smart home. D’altronde, chi non vorrebbe avere un R2-D2 in miniatura a casa propria? Samsung non ha ancora rivelato il prezzo, ma difficilmente sarà un gadget economico. Si vocifera di un possibile modello di abbonamento per aiutare i clienti a spalmare il costo nel tempo.