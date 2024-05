Robot Mitsubishi risolve il cubo di Rubik in meno di 1 secondo

I rapidi progressi dell‘intelligenza artificiale non fanno che alimentare le preoccupazioni sul suo impatto futuro. Sono in molti, infatti, a temere che le macchine dotate di AI, un giorno, possano arrivare a controllare gli esseri umani.

Questi dubbi sembrano trovare conferma nei continui successi dell’intelligenza artificiale in diversi ambiti, dove i sistemi AI hanno dimostrato di superare le capacità umane. Dopo aver padroneggiato giochi di abilità fisica come il labirinto con le palline, l’AI si sta ora cimentando con sfide più complesse come il famoso cubo di Rubik, ottenendo risultati impressionanti.

TOKUFASTbot: il robot da record di Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric ha presentato TOKUFASTbot, un robot progettato principalmente per posizionare i fili nei motori degli elettrodomestici. Grazie ai suoi servomotori ultra-reattivi e a un algoritmo di riconoscimento dei colori basato sull’intelligenza artificiale, TOKUFASTbot è in grado di svolgere questo compito con precisione e velocità eccezionali. Ma le sue capacità vanno oltre il semplice assemblaggio di componenti: questo robot ha appena stabilito un nuovo record mondiale nella risoluzione del cubo di Rubik.

Il record stabilito da TOKUFASTbot ha davvero dell’incredibile. Il robot, infatti, è riuscito a completare il puzzle in soli 0,305 secondi, un tempo così breve che l’intero processo si svolge letteralmente in un battito di ciglia. Per mettere questo risultato in prospettiva, basta pensare che l’ammiccamento medio delle palpebre umane dura tra 0,1 e 0,4 secondi. La velocità con cui TOKUFASTbot risolve il cubo di Rubik è quindi superiore a quella con cui la maggior parte delle persone riesce a sbattere le palpebre.

Yuji Yoshimura, amministratore delegato del Centro di produzione di componenti di Mitsubishi Electric, ha rivelato che il progetto TOKUFASTbot è nato da un’idea dei giovani ingegneri dell’azienda. Il loro obiettivo era quello di dimostrare le capacità tecniche di Mitsubishi Electric nella produzione di motori ad alta precisione e ad alta velocità. Con questo successo, la divisione dell’azienda ha dato prova dell’impatto che la robotica avanzata può avere sull’industria manifatturiera.

Verso un futuro di innovazione e automazione

Il successo di TOKUFASTbot evidenzia come le tecnologie robotiche possano contribuire a migliorare la precisione e la velocità dei processi produttivi. Mitsubishi Electric intende proseguire sulla strada dell’innovazione, sfruttando queste tecnologie per sviluppare motori sempre più efficienti e per automatizzare attività sempre più complesse.

L’obiettivo finale è quello di aumentare la produttività e la competitività nel settore manifatturiero, aprendo la strada a un futuro in cui l’intelligenza artificiale e la robotica giocheranno un ruolo sempre più centrale nell’industria.