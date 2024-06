Adobe Acrobat: Firefly per generare immagini nei PDF

Adobe ha annunciato un’altra utile funzionalità IA per Acrobat. Gli utenti possono generare e modificare le immagini presenti nei documenti PDF, sfruttando il modello Firefly. L’azienda californiana ha inoltre aggiornato il chatbot AI Assistant per migliorare la produttività. L’accesso sarà gratuito dal 18 al 28 giugno.

Immagini con Firefly in Adobe Acrobat

Firefly Image 3 è un modello text-to-image già utilizzato in molte applicazioni di Adobe, tra cui il popolare Photoshop. Dal 18 giugno gli utenti potranno utilizzarlo per generare immagini direttamente all’interno di Acrobat a partire da un prompt testuale. Sarà possibile cambiare stile e dimensioni per adattare l’immagine al contenuto del PDF.

Adobe integrerà inoltre la funzionalità di editing. Sfruttando i tool Generative Fill, Remove Background, Erase e Crop, gli utenti potranno modificare le immagini esistenti, aggiungendo contenuto, rimuovendo lo sfondo e cancellando gli oggetti indesiderati. Le due funzionalità saranno disponibili solo in inglese nell’app desktop.

Dal mese di aprile è possibile usare AI Assistant per generare riassunti dei documenti PDF, formattare il testo e ottenere risposte. Dal 18 giugno saranno disponibili altre due funzionalità. La prima consentirà di chiedere al chatbot di cercare informazioni in un gruppo di documenti (PDF, Word, PowerPoint o semplice testo), ottenendo una risposta con citazioni e una struttura navigabile.

AI Assistant permetterà inoltre di generare riassunti dei meeting con i punti chiave. L’accesso a tutte le funzionalità del chatbot sarà gratuito dal 18 al 28 giugno per gli utenti Reader e Acrobat. Successivamente e fino al 4 settembre si dovrà sottoscrivere l’abbonamento a 4,99 dollari/mese (desktop, mobile e web in inglese).

Adobe sottolinea che non usa i dati degli utenti per l’addestramento dei modelli di IA generativa, confermando quanto detto la scorsa settimana. Alle immagini generate con Firefly viene aggiunto un watermark per indicare la provenienza.